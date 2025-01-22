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Выброс черной плазмы произошел на Солнце

На Солнце произошла вспышка с выбросом плазмы черного цвета
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На Солнце произошла вспышка с выбросом плазмы черного цвета — редкое явление. Об этом РИА Новости сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около трех часов в короне наблюдалось <…> черное облако плазмы», — сообщили в РАН.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев пояснил, что само по себе явление не несет сильной энергетической нагрузки и выделяется только своей необычностью и «мистической красотой».

До этого ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре, которая наступит на Земле в пятницу, 24 января. По предварительным данным, буре присвоят класс G2, отвечающий среднему уровню мощности. Кроме того, будут наблюдаться полярные сияния.

Ранее российский ученый допустил увеличение числа магнитных бурь в 2025 году.

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