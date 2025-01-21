На китайской орбитальной станции Tiangong впервые получили кислород

Китайские космонавты, которые в настоящее время находятся на станции Tiangong, в ходе серии экспериментов впервые получили кислород и ингредиенты для ракетного топлива. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

«На борту китайской космической станции впервые был получен кислород и ингредиенты для ракетного топлива: ключевые элементы, необходимые для выживания человечества и будущего исследования космоса», — отмечается в материале.

По информации журналистов, специалисты использовали установку с полупроводниковыми катализаторами, чтобы преобразовать углекислый газ и воду в кислород. При этом в процессе работы они также получили этилен — органическое соединение, которое в дальнейшем можно использовать для синтеза ракетного топлива.

Из публикации следует, что эксперименты были проведены тайконавтами миссии Shenzhou-19. Так в КНР называют космонавтов из числа граждан страны.

В конце октября 2024 года китайские специалисты вывели на орбиту пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту. После этого корабль успешно состыковался с орбитальной станцией Tiangong.

Ранее китайская компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие.