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Илон Маск заявил, что крушение Starship не изменит планы по колонизации Марса

Маск уверяет, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX заявил, что крушение космического корабля Starship во время тестирования не изменит планы по колонизации Марса. Об этом Маск написал в соцсети X.

«(Крушение космического корабля Starship. — ред.) не меняет вероятной даты, когда Марс перейдет на самообеспечение», — говорится в сообщении.

Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя Starship с космодрома Starbase в Техасе прошел 16 января, однако вскоре после этого сотрудники компании SpaceX заявили о «быстром внеплановом демонтаже» космического корабля.

Несмотря на это, Маск утверждает, что еще один тестовый запуск позволил проверить ряд усовершенствованных деталей. Предприниматель называл возможную причину крушения прототипа Starship.

По предварительным данным, произошла утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя.

Корабль Starship — многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Это самая большая и мощная ракета-носитель в истории.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила новый спутник турецкого производителя.

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