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Китайская коммерческая ракета взорвалась после запуска

Испытания китайской коммерческой ракеты Kinetica-1 прошли неудачно
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Wang Keqi/XinHua/Global Look Press

Испытания китайской коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1 («Лицзянь-1 Y6») прошли неудачно. Об этом сообщила компания-разработчик CAS Space, передает ТАСС.

В компании рассказали, что ракета была запущена в пилотной зоне коммерческих космических инноваций «Дунфэн» 27 декабря в 9:03 по местному времени (4:03 мск).

Неисправность возникла через три секунды после запуска в двигателе третьей ступени, после чего сработала система безопасности, которая привела к самоуничтожению Kinetica-1.

Руководство CAS Space принесло извинения партнерам и пообещало провести расследование и сделать все возможное для успешных запусков в будущем.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, китайская компания планировала вывести на орбиту 11 спутников, включая прототип аппарата Dier-3 китайской компании AZSpace и французский малый спутник CASAA-Sat.

17 декабря сообщалось, что Китай успешно запустил на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2.

Ранее Китай обратился к США на фоне космической политики.

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