Ученые рассказали об опасности мусора на орбите Земли

Профессор Аризонского университета Вишну Редди в беседе с телеканалом CNN рассказал об опасности космического мусора на орбите Земли.

«Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года, возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — отметил Редди.

По словам ученого, самую большую опасность представляет космический мусор на расстоянии 35 км от Земли, ведь на этой орбите вращаются телекоммуникационные спутники. При этом никто из ученых не может с определенностью сказать, как избежать синдрома Кесслера — гипотетического процесса, способного привести к полной непригодности околоземного пространства для спутников. При наступлении синдрома Кесслера столкновение двух объектов на орбите приведет к появлению множества осколков, которые будут ударять другие объекты и порождать еще больше осколков.

До этого «Роскосмос» сообщал, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

Ранее российский корабль доставил на МКС новогодние подарки.