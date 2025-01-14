Физики из закрытого города Сарова создали световую нейросеть

В Сарове, в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) созданы световые нейронные нейросети, которые стали основой для абсолютно инновационной установки – фотонного супервычислителя, обгоняющего по скорости работы любые суперкомпьютеры. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

«Они называются дифракционными нейросетями. Дифракция — это одно из явлений, свойственных свету. Когда свет распространяется через сложную пространственную структуру, имеет место перепутывание световых лучей и образуется явление дифракции», – рассказал Сергеев.

Работа любой нейросети — алгоритмическая. Алгоритм гоняет на компьютере большое число раз процедуру перемножения матрицы на матрицу. А световая нейросеть видит изображение, записанное на световой волне, и его преобразует. Для этого свет пропускается через устройство, которое называется фазовый экран.

«Это матрица с большим числом маленьких пикселей, например 1000х1000 пикселей с размером 5 микрон каждый. Пиксели физически — это жидкие кристаллы, которые за счет того, что вы на них подаете разное электрическое напряжение, имеют различные коэффициенты пропускания световой волны. Подбирая коэффициенты пропускания, можно из одного изображения на входе получать другое на выходе. Это похоже на алгоритм искусственной нейронной сети, но перемножение матриц осуществляется аналоговым способом при прохождении света через фазовые экраны», – рассказал Сергеев.

По его словам, развитие информационной фотоники с аналоговой обработкой будет существенным образом определять вообще темп развития всей информатики.

Подробнее о световых нейросетях, специализированном фотонном вычислителе, попытках взломать ядро атомов — в интервью Сергеева «Газете.Ru».

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