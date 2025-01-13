Назван период менструального цикла, когда тратится больше калорий

Есть научные данные о том, что скорость обмена веществ увеличивается во вторую фазу менструального цикла. В этот период можно более эффективно сбрасывать вес, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог сети клиник «Клиника Фомина» Алина Мишарова.

«Влияние менструального цикла на скорость обмена веществ изучается давно. В 2020 году опубликован систематический обзор, который показал увеличение базальной скорости обмена веществ во вторую (лютеиновую) фазу цикла. Но исследования включали маленькое число участниц, что говорит, о низкой доказательности.

Ряд авторов связывают увеличение скорости метаболизма в лютеиновую фазу с секрецией прогестерона, который способствует повышению температуры тела, а значит, и скорости обмена веществ», — рассказала врач.

Тем не менее использование факта о более высоком расходе энергии для реальной жизни, например, подбора специальных продуктов под фазу цикла, — нерационально.

«Важно обратить внимание на то, что долгосрочное и эффективное снижение веса занимает время, превышающее длительность менструального цикла. Поэтому будьте заботливы и снисходительны к себе, ведь колебания массы тела около 500-1000 г в течение месяца является абсолютной нормой и не приведет к глобальному изменению в долгосрочной перспективе. Гораздо важнее постепенно и с комфортом для себя формировать пищевое поведение, это поможет не только достичь или поддержать желаемый вес, но и чувствовать себя уверенно в любую фазу менструального цикла», — заключила врач.

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