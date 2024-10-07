Глава NASA назвал сотрудничество России и США в космосе «феноменальным»

Совместная работа Российской Федерации и Соединенных Штатов в космосе — это феноменальный пример сотрудничества двух наций. Об этом РИА Новости заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Это одна из феноменальных вещей в истории: Россия и США сотрудничают в космосе с 1975 года — «Аполлон-Союз». Потом русские построили первую космическую станцию, потом построили «Мир» и пригласили шаттл США пристыковаться. Потом мы вместе построили МКС», — сказал он.

В октябре астронавт из США Трейси Дайсон, которая недавно вернулась с Международной космической станции с космонавтами из России, назвала привилегией полет с российскими коллегами.

23 сентября на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Они сделали это на корабле «Союз МС-25».

Для Кононенко это был пятый полет — он стал первым человеком, который в общей сложности пробыл в космосе более тысячи суток и налетал 1111 суток. Чуб был на орбите первый раз. Он прибыл на МКС вместе с Кононенко 15 сентября на «Союзе МС-24». Сейчас космонавты являются рекордсменами по продолжительности одной миссии на МКС — 374 суток. Дайсон была в космосе в третий раз.

Ранее в «Роскосмосе» подтвердили продолжение совместных с NASA полетов к МКС.