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Российские космонавты могут полететь к МКС на кораблях Crew Dragon

Космонавты Артемьев и Платонов могут полететь к МКС на кораблях Crew Dragon
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SpaceX

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут стать членами экипажей американских кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

«У нас очередной этап подготовки к полету на Dragon сейчас проходит Кирилл Песков. А в перспективе назначен может быть, например, Олег Платонов или Олег Артемьев», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время Платонов проходит ознакомительную подготовку, однако итоговое решение по поводу допуска космонавта примет межведомственная комиссия.

По словам Харламова, что при назначении космонавта в тот или иной экипаж комиссия принимает во внимание множество обстоятельств, в том числе учитывает такую характеристику, как психологическое взаимодействие в экипаже.

Также в интервью начальник ЦПК заявил, что перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на МКС продлены до 2026 года.

2025-й можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке астронавты облетят обратную сторону спутника Земли, а на его южный полюс отправят посадочный аппарат компании Blue Origin, которая наступает на пятки Илону Маску. Кроме того, Китай планирует доставить образцы грунта с астероида, а Rocket Lab — проверить, есть ли на Венере жизнь. О самых ожидаемых космических запусках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роскосмос показал фото пожара в Лос-Анджелесе с орбиты.

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