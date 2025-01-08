Американские астронавты выйдут в космос с МКС

NASA: американские астронавты дважды выйдут в космос с МКС в январе 2025 года

Американские астронавты дважды выйдут в космос с МКС в январе 2025 года. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выходы в космос состоятся 16 и 23 января. 16 числа Астронавты Ник Хейг и Сунита Уильямс должны будут провести обслуживание научного оборудования и установить новый блок связи на станции. Предполагаемая продолжительность миссии — 6,5 часов.

23 января также ожидается выход астронавтов в космос на 6,5 часов. Они снимут с фермы МКС антенный блок, а также соберут образцы для анализа на предмет того, могут ли микроорганизмы существовать на внешней стороне станции.

До этого Россия и США скоординировали примерные сроки завершения работы МКС.

В июле 2022 года глава «Роскосмоса» заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину, что Россия покинет МКС после 2024 года, однако выполнит свои обязательства перед партнерами по проекту. Позднее «Роскосмос» отправил в правительство России предложение продлить работу российского сегмента Международной космической станции как минимум до 2028 года.

Ранее правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса с NASA о перекрестных полетах к МКС.