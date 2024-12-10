Ученые нашли в Антарктиде экосистему на основе пластикового мусора

Испанские ученые из Барселонского университета обнаружили в Антарктиде новый вид микробной экосистемы, сформировавшийся вокруг пластикового мусора. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Pollution Bulletin (MPB).

По словам специалистов, полимерные отходы могут быть быстро колонизированы сообществами микроорганизмов, образуя биопленку. Это явление известно как пластисфера.

Помимо того, что пластисфера служит домом для микробов, она может нарушить естественный баланс жизни океана на микроскопическом уровне.

Изменения затрагивают не только воду, поскольку они могут распространяться наружу, потенциально влияя на то, как океан поглощает углерод и производит парниковые газы. Это сказывается на составе атмосферы, отметили исследователи.

Ученые отметили, что пластик позволяет процветать потенциально опасным патогенам, таким как кишечная палочка и устойчивые к антибиотикам бактерии. Синтетический мусор дает этим микробам возможность достигать отдаленных полярных регионов.

В ходе эксперимента команда установила аквариумы с морской водой из антарктических морей, поместив внутрь небольшие гранулы из трех наиболее распространенных видов пластиковых загрязнителей — полиэтилена, полипропилена и полистирола.

Образцы оставили в емкостях на пять недель при температуре около 0ºC и воздействии солнечного света от 13 до 18 часов в сутки. Анализ показал, что микробы колонизировали пластик менее чем за два дня.

Исследователи также обнаружили бактерии Oleispira sp на полипропилене. Эти микроорганизмы разлагают углеводороды в пластике.

По словам ученых, открытие дает надежду на смягчение последствий загрязнения природы пластиковым мусором.

Ранее исследователи узнали о новой угрозе здоровья из-за микропластика.