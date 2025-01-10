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Ученые создали вещества, обладающие противораковыми свойствами

ТПУ: синтезированы вещества с противораковыми свойствами
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Depositphotos

Новые органические соединения, которые в будущем могут стать основой для создания препаратов от аденокарциномы предстательной железы, рака яичников, рака молочной железы, синтезировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Специалисты отметили, что для того, чтобы замедлить рост раковых клеток потребуется меньшая концентрация вещества, чем при применении существующего противоопухолевого препарата-аналога.

«Большое количество синтетических и природных органических соединений, содержащих в своей структуре хиноновую группу, могут проявлять различную биологическую активность», — заявили в пресс-службе.

В ТПУ добавили, что наиболее эффективные образцы превосходят по повреждающему действию на раковые клетки известный коммерческий химиотерапевтический препарат на основе платины.

В ходе проведенных исследований нового вещества ученые установили, что новые органические соединения являются перспективными противоопухолевыми агентами, которые можно использовать в борьбе с некоторыми видами рака, заключили в ТПУ.

14 декабря в Минздраве сообщили, что отечественная мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» будет бесплатной для пациентов. По данным ведомства, онкологическая вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований.

Ранее Гинцбург рассказал, как действует новая онковакцина.

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