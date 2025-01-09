SpaceX назвала дату нового испытательного полета Starship

Пуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов на Луну намечен на вторник, 14 января. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в X.

Согласно публикации, седьмой тестовый запуск будет произведен со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса в 17:00 по местному времени (14 января 01:00 мск). Во время полета Starship должен будет вывести на орбиту десять экспериментальных мини-аппаратов, а после этого будет затоплен в Индийском океане к северо-западу от Австралии, а многоразовый носитель Super Heavy вернется в место старта.

2025-й можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке астронавты облетят обратную сторону спутника Земли, а на его южный полюс отправят посадочный аппарат компании Blue Origin, которая наступает на пятки Илону Маску. Кроме того, Китай планирует доставить образцы грунта с астероида, а Rocket Lab — проверить, есть ли на Венере жизнь. О самых ожидаемых космических запусках — в материале «Газеты.Ru».

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