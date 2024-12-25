Ученые назвали опасность ракетного ускорителя компании SpaceX

Звуковые удары, вызываемые многоразовым ракетным ускорителем Super Heavy компании SpaceX, могут вызвать экологические проблемы. Об этом пишет CNN.

«Будучи нижней ступенью системы Starship, ускоритель первоначально выводит космический корабль Starship, верхнюю ступень ракеты, на орбиту, а затем возвращается на стартовую площадку. Звуковые удары, связанные с этим маневром, могут вызвать экологические проблемы», — пишет издание.

По данным CNN, проблемы, связанные со звуковым ударом, могут включать потенциальное повреждение слуха или привести к незначительным структурным повреждениям зданий.

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