Один-единственный атом азота может изменить будущее разработки лекарств

Science: разработан метод трансформации молекул с помощью одного атома азота

Исследователи из Университета Оклахомы разработали новый метод введения одного атома азота в молекулы. Это обещает расширить возможности создания лекарств, удешевить их производство и ускорить разработку. Работа опубликована в журнале Science.

Азот играет важную роль в биологических молекулах, таких как ДНК, РНК, белки и аминокислоты, что делает его ключевым элементом в разработке лекарств.

«85% всех лекарств имеют один или несколько атомов азота. Среди 200 самых продаваемых препаратов 75–80% содержат азотсодержащие гетероциклы», — отметил профессор Индраджита Шарма, руководитель исследования.

Новый метод позволяет добавить атом азота в существующие молекулы на поздних этапах их разработки, что может изменить их биологические и фармакологические свойства.

Для его реализации исследователи разработали технологию, основанную на использовании химического соединения с коротким временем жизни — сульфенилнитрена. Этот процесс, названный «скелетным редактированием», позволяет без изменения основных функциональных групп молекулы трансформировать ее, добавляя атом азота.

Метод не требует металлов или дополнительных добавок и подходит для работы с молекулами, содержащими чувствительные функциональные группы. При этом он снижает количество этапов в синтезе лекарств, делая процесс дешевле и быстрее.

«Это как ремонт здания вместо строительства нового. Мы можем изменить свойства существующих молекул, сохранив их основу», — объяснил Шарма.

В будущем разработка может помочь создать более доступные лекарства для лечения различных заболеваний, в особенности рака и неврологических расстройств.

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