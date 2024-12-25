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Ученые раскрыли неожиданные роли дофамина и серотонина в мозге

Nature: дофамин и серотонин функционируют как система «газа и тормоза»
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Depositphotos

Ученые из Института неврологических наук Ву Цай при Стэнфорде выяснили, что дофамин и серотонин функционируют как система «газа и тормоза», регулируя процесс обучения и принятия решений. Работа опубликована в журнале Nature.

Дофамин и серотонин — ключевые нейромедиаторы, которые играют важнейшую роль в управлении поведением человека, включая принятие решений, обучение и обработку наград. Дофамин часто называют «молекулой мотивации», поскольку он отвечает за предвкушение награды и стимулирует поиск удовольствия. Серотонин, напротив, ассоциируется с долгосрочным мышлением, самоконтролем и устойчивостью к импульсивным действиям. Однако взаимодействие этих двух нейромедиаторов оставалось неясным.

В новом исследовании ученые подтвердили гипотезу о том, что эти два нейромедиатора работают как противоположные силы, создавая систему «газа и тормоза». Дофамин побуждает к немедленным действиям ради достижения награды, тогда как серотонин помогает сдерживаться, оценивая долгосрочные последствия.

Для изучения роли нейромедиаторов ученые использовали оптогенетику — метод, позволяющий управлять активностью клеток мозга с помощью света. Мышей с генетическими модификациями обучали связывать определенные стимулы (звук, свет) с наградой в виде сладкого угощения. В ходе экспериментов измерялись уровни дофамина и серотонина в области мозга, известной как прилежащее ядро, которое отвечает за мотивацию и эмоции.

Результаты показали, что дофаминовые сигналы усиливаются при получении награды, а серотониновые ослабляются. При этом, когда оба нейромедиатора были подавлены, мыши теряли способность обучаться, связывая стимулы с наградой. Однако ни один из них в одиночку не был достаточен для восстановления способности к обучению — только их совместная работа обеспечивала нормальное функционирование системы.

Ученые считают, что результаты их работы демонстрируют важность баланса между дофамином и серотонином для когнитивных процессов. В будущем терапевтические методы могут быть направлены на восстановление этого баланса: снижение дофаминовой активности для борьбы с зависимостями и повышение серотониновой активности для лечения депрессии.

Ранее ученые нашли ген, влияющий на гиперактивное поведение.

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