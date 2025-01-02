Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Магнитная буря на Земле усилилась

Мощность магнитной бури на Земле увеличилась до предпоследнего уровня G4
close
Shutterstock

Магнитная буря на Земле усилилась и достигла уровня G3 (предпоследний уровень мощности). Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Отмечается, что такой уровень свидетельствует о высокой степени возмущенности магнитного поля.

Уровень G3 также может привести к сбоям в работе энергетических систем, например, к ложным тревогам в предохранительных устройствах и перегреву масляных трансформаторов. Также могут наблюдаться нарушения в спутниковой и радиосвязи.

Кроме того, магнитная буря может вызвать полярные сияния в средних широтах. Обычно это явление можно заметить в более северных регионах, но при таком уровне возмущенности оно может распространиться южнее.

Утром 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась слабая магнитная буря. Специалист рассказал, что в 7:58 мск индекс Кр, который отражает уровень возмущения магнитосферы планеты, достиг пяти единиц. По прогнозу синоптика, магнитная буря должна была остаться на слабом уровне, а затем утихнуть к полудню.

Ранее собаководам рассказали, как на питомцев влияют магнитные бури.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами