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Синоптик предупредил о магнитной буре, начавшейся на Земле

Синоптик Леус: на Земле началась магнитная буря
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Shutterstock

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что на Земле началась магнитная буря.

По словам синоптика, магнитная буря является слабой.

«Магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 5 единиц», — поделился он.

Леус уточнил, что геомагнитное поле Земли в течение дня преимущественно будет слабо возмущенным.

До этого ученые NASA зафиксировали уникальное природное явление — разрыв магнитного поля Земли продолжительностью 17 часов.

По словам исследователей, это событие началось 25 декабря 2024 года и стало беспрецедентным случаем в истории наблюдений.

Аномалия, которая была подтверждена астрофизиками и визуально зафиксирована в Новой Зеландии, привела к ярким вспышкам северного сияния.

Ранее было установлено, что магнитная буря на Земле усилилась.

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