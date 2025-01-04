Синоптик предупредил о магнитной буре, начавшейся на Земле

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что на Земле началась магнитная буря.
По словам синоптика, магнитная буря является слабой.
«Магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 5 единиц», — поделился он.
Леус уточнил, что геомагнитное поле Земли в течение дня преимущественно будет слабо возмущенным.
До этого ученые NASA зафиксировали уникальное природное явление — разрыв магнитного поля Земли продолжительностью 17 часов.
По словам исследователей, это событие началось 25 декабря 2024 года и стало беспрецедентным случаем в истории наблюдений.
Аномалия, которая была подтверждена астрофизиками и визуально зафиксирована в Новой Зеландии, привела к ярким вспышкам северного сияния.
Ранее было установлено, что магнитная буря на Земле усилилась.