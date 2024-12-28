Найдена причина ускоренного биологического старения

Ученые из Университета Цинхуа в Китае обнаружили сильную связь между ускоренным биологическим старением и уменьшением объема мозга. Работу провела группа ученых во главе с Ченем Лю из Университета Цинхуа в Китае. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Хронологический возраст — это количество лет, прошедших с момента рождения человека. Биологический возраст показывает, соответственно какому возрасту функционирует организм и может значительно отличаться от хронологического. Он зависит от состояния здоровья, образа жизни и генетики человека и поэтому служит более точным индикатором старения, чем просто количество прожитых лет.

Новое исследование ученых было посвящено изучению связи между биологическим старением и особенностями строения мозга. В своей работе они использовали данные из крупнейшей популяционной базы Biobank, которая включает более 500 000 участников. Среди них они отобрали 14 725 человек с полными данными по биомаркерам и результатам МРТ головного мозга для более точной оценки их биологического возраста.

Результаты исследования выявили, что у людей с более высоким уровнем биологического старения наблюдается уменьшение объёма серого и белого вещества, а также сокращение размеров некоторых важных структур мозга, таких как гиппокамп и таламус. Эти изменения в мозге остались наиболее значимыми факторами, даже с учетом других переменных, таких как возраст, пол, индекс массы тела и социально-экономический статус.

Кроме того, исследование показало, что у женщин изменения в объеме мозга, связанные с ускоренным старением, более заметны, чем у мужчин. У молодых людей (младше 55 лет) также наблюдалась более тесная связь между биологическим старением и изменениями в структуре мозга, что позволяет предположить, что эти процессы могут начаться довольно рано.

По мнению ученых, результаты работы подчеркивают важность мониторинга биомаркеров старения для предотвращения негативных изменений в структуре мозга, но также требуют дальнейших исследований для подтверждения причинно-следственных связей.

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