Ученые связали резкое похолодание климата с извержением вулкана

Российские и зарубежные геологи выявили доказательства того, что одно из самых резких похолоданий климата на Земле в начале XIX века было связано с извержением вулкана Заварицкого в 1831 году. Исследования опубликованы в журнале PNAS.

Эти выбросы частиц пепла и соединений серы привели к снижению средней температуры в Северном полушарии примерно на один градус Цельсия.

По словам ученых, в 1831 году произошло таинственное извержение вулкана, которое выбросило в атмосферу более 13 миллионов тонн серы и вызвало значительное похолодание. В образцах льда того времени находили вулканический пепел, химический состав которого соответствует выбросам вулкана Заварицкого. По своей климатической активности это извержение сопоставимо с известным извержением вулкана Пинатубо в 1991 году.

Открытие было сделано под руководством профессора Джилл Планкетт из Университета Квинс в Белфасте при анализе образцов льда, собранных в Исландии и Гренландии, сформировавшихся во время малого ледникового периода, охватывающего XVI-XIX века, когда средние температуры на Земле были примерно на полградуса ниже обычного.

Планкетт и ее коллеги связывают это похолодание с сериями вулканических извержений, происходивших в 1641-1642, 1667-1694 и 1809-1831 годах, следы которых обнаружены в осадочных породах того времени. Некоторые из этих извержений, таких как взрыв горы Тамбора в 1815 году, были известны ученым ранее, однако причины других вулканических активностей остаются загадкой для геологов и палеоклиматологов.

25 декабря профессор Женевского университета Маркус Штоффель заявил, что в этом столетии на Земле может произойти мощное извержение одного из вулканов, которое вызовет «климатический хаос».

Ранее ребенок едва не упал в действующий вулкан на Гавайях, оставшись без присмотра.