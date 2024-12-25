Ученые предупредили, что мощное извержение вулкана изменит мир

В этом столетии на Земле может произойти мощное извержение одного из вулканов, которое вызовет «климатический хаос». Об этом заявил профессор Женевского университета Маркус Штоффель в беседе с CNN.

«Но какой из них (вулканов. — «Газета.Ru») будет следующим и когда — предсказать пока невозможно», — сказал он.

Штоффель напомнил, что в 1815 году произошло мощное извержение индонезийского вулкана Тамбора, в результате чего на планете упала температура и случился голод. Сейчас ученые ожидают подобного извержения, которое может произойти где угодно.

«У человечества нет никакого плана», — заметил профессор.

Профессор Нью-Йоркского университета Майкл Рампино, который исследует связи между извержениями вулканов и изменением климата, добавил «что «последствия могут быть даже хуже, чем мы видели в 1815 году».

В июле сообщалось, что группа геологов и физиков из Гранадского университета в Испании разработала алгоритм на основе машинного обучения, предсказывающий извержения вулкана Сент-Хеленс, расположенного на территории штата Вашингтон в США. По словам специалистов, их разработка может пройти практические испытания в ближайшее время, поскольку в районе Сент-Хеленс с февраля 2024 года нарастает сейсмическая активность.

Ранее в России определили дату самого мощного извержения вулкана за последние 10 000 лет.