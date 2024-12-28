Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок едва не упал в действующий вулкан на Гавайях, оставшись без присмотра

Daily Mail: малыш едва не упал в действующий вулкан на Гавайях, пока его мать отвлеклась
close
Go Nakamura/Reuters

Ребенок едва не упал в действующий вулкан на Гавайях после того, как мать оставила его без присмотра, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на смотровой площадке вулкана Килауэа, когда маленький мальчик побежал к краю кальдеры и чуть не упал в жерло с высоты 120 метров. Его мать, проявив молниеносную реакцию, успела схватить ребенка, оттащив от края в последний момент.

Джессика Ферракейн, специалист по связям с общественностью Национального парка Гавайских вулканов, стала свидетельницей этого инцидента.

«Мы всегда предупреждаем посетителей о необходимости держать детей рядом,» — добавила она.

Несмотря на то что извержение Килауэа было приостановлено, парк продолжает напоминать о высоких рисках, связанных с кальдерой, включая выбросы токсичных газов и нестабильные условия.

Ранее ученые предупредили, что мощное извержение вулкана изменит мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами