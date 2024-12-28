Ребенок едва не упал в действующий вулкан на Гавайях, оставшись без присмотра

Daily Mail: малыш едва не упал в действующий вулкан на Гавайях, пока его мать отвлеклась

Ребенок едва не упал в действующий вулкан на Гавайях после того, как мать оставила его без присмотра, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на смотровой площадке вулкана Килауэа, когда маленький мальчик побежал к краю кальдеры и чуть не упал в жерло с высоты 120 метров. Его мать, проявив молниеносную реакцию, успела схватить ребенка, оттащив от края в последний момент.

Джессика Ферракейн, специалист по связям с общественностью Национального парка Гавайских вулканов, стала свидетельницей этого инцидента.

«Мы всегда предупреждаем посетителей о необходимости держать детей рядом,» — добавила она.

Несмотря на то что извержение Килауэа было приостановлено, парк продолжает напоминать о высоких рисках, связанных с кальдерой, включая выбросы токсичных газов и нестабильные условия.

Ранее ученые предупредили, что мощное извержение вулкана изменит мир.