Ученые выяснили, сколько часов жизни отнимает пачка сигарет

Пачка из 20 сигарет может отнять почти семь часов жизни человека. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

Согласно анализу, если курильщик, выкуривающий 10 сигарет в день, бросит курить 1 января, он может предотвратить потерю целого дня жизни к 8 января. Он может увеличить продолжительность жизни на неделю, если бросит курить до 5 февраля, и на целый месяц, если бросит до 5 августа. К концу года он может избежать потери 50 дней жизни, говорится в оценке.

Доктор Сара Джексон в беседе с изданием рассказала, что курение в первую очередь «съедает» относительно здоровые годы в середине жизни, приближая начало плохого здоровья.

«Это означает, что 60-летний курильщик, как правило, будет иметь профиль здоровья 70-летнего некурящего», — уточнила она.

16 декабря доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что российские курильщики могут сэкономить от 24,6 тыс. до 51,1 тыс. рублей в 2025 году, отказавшись от сигарет. По его словам, сэкономленные 25-51 тыс. рублей могут быть полезны для бюджета россиян: их можно потратить на отпуск, подарки для всей семьи. Кроме того, отказ от курения положительно повлияет на здоровье человека, заключил доцент.

Ранее известный актер потратил миллионы на лечение рака легких, но снова закурил.