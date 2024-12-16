Стало известно, сколько можно сэкономить на сигаретах в 2025 году

Российские курильщики могут сэкономить от 24,6 тыс. до 51,1 тыс. рублей в 2025 году, отказавшись от сигарет. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Пачка сигарет в 2025 году будет стоить 135-140 рублей. А в среднем взрослые люди курят половину пачки или целую пачку сигарет в день. Если человек ежедневно курит половину пачки, которая стоит 135 рублей, он сэкономит 24,6 тыс. рублей в год. При стоимости пачки в 140 рублей, экономия составит 25,5 тыс. рублей. Если человек курит целую пачку сигарет каждый день, суммы будут более внушительные. При цене пачки в 135 рублей за год такой курильщик сэкономит 49,3 тыс. рублей, а при стоимости в 140 рублей за пачку — 51,1 тыс. рублей», — оценил Щербаченко.



По его словам, сэкономленные 25-51 тыс. рублей могут быть полезны для бюджета россиян: их можно потратить на отпуск, подарки для всей семьи. Кроме того, отказ от курения положительно повлияет на здоровье человека, заключил доцент.



По данным Superjob, в 2024 году среднестатистический российский курильщик выкуривает около 16 сигарет в день, что составляет примерно 5 840 сигарет в год. Однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от пола и намерений бросить курить. Например, мужчины, не планирующие отказываться от курения, в среднем потребляют 17 сигарет в день, тогда как женщины в аналогичной ситуации — 14 сигарет. Те, кто стремится прекратить курение, выкуривают меньше: мужчины — 12 сигарет в день, женщины — 10 сигарет. Важно отметить, что за последний год 17% курильщиков сообщили об увеличении количества выкуриваемых сигарет, а 32% — о снижении. Таким образом, среднее годовое потребление сигарет на одного курильщика в России составляет около 5 840 сигарет, однако этот показатель может меняться в зависимости от индивидуальных привычек и намерений.



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