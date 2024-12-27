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Известный актер потратил миллионы на лечение рака легких, но снова закурил

Актера Майкла Чана раскритиковали за курение на фоне лечения рака легких
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charlie_chan_wai_man/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный гонконгский актер Майкл Чан потратил миллион гонконгских долларов (13 миллионов рублей) на лечение рака легких, но снова закурил. Об этом сообщает Business Times.

81-летний Чан, активно снимавшийся в гонконгских боевиках 1990-х, в 2020 году перенес инсульт, тогда же ему диагностировали рак легких. Через год у артиста нашли рак мозга.

Кроме того, в последний год Чан перенес операцию по замене тазобедренного сустава, из-за чего ему некоторое время приходилось передвигаться с тростью.

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором артист обедает с друзьями в ресторане и курит. Фанаты раскритиковали артиста в соцсетях и напомнили, как он боролся за свое здоровье.

Накануне народный артист России Александр Буйнов опроверг слухи об ухудшении здоровья и прогрессирующем раке. Буйнов признался, что не читает СМИ.

Ранее каблук Тейлор Свифт спас жизнь больной раком девушки.

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