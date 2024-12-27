Известный актер потратил миллионы на лечение рака легких, но снова закурил

Известный гонконгский актер Майкл Чан потратил миллион гонконгских долларов (13 миллионов рублей) на лечение рака легких, но снова закурил. Об этом сообщает Business Times.

81-летний Чан, активно снимавшийся в гонконгских боевиках 1990-х, в 2020 году перенес инсульт, тогда же ему диагностировали рак легких. Через год у артиста нашли рак мозга.

Кроме того, в последний год Чан перенес операцию по замене тазобедренного сустава, из-за чего ему некоторое время приходилось передвигаться с тростью.

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором артист обедает с друзьями в ресторане и курит. Фанаты раскритиковали артиста в соцсетях и напомнили, как он боролся за свое здоровье.

Накануне народный артист России Александр Буйнов опроверг слухи об ухудшении здоровья и прогрессирующем раке. Буйнов признался, что не читает СМИ.

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