Магнитная буря и полярные сияния ожидаются в предновогодние часы

В России в предновогодние часы ожидаются магнитная буря и полярные сияния

Выброс солнечной плазмы придет к орбите Земли утром 31 декабря, в связи с этим возможны полярные сияния и умеренные магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января <…> Предварительно выставлена высокая вероятность полярных сияний в предновогодние часы. На широтах Санкт-Петербурга около 50%, на широтах Москвы около 20%», — отметили специалисты.

Рекордных бурь точно не будет, заверили ученые. Тем не менее ожидается довольно сильное воздействие на уровне G2-G3 (по 5-балльной шкале).

Более точный прогноз Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликует позже.

Накануне сообщалось, что на Солнце зарегистрировали 15 мощных солнечных вспышек 29 декабря, включая одну вспышку класса Х — самого высокого уровня. Первая вспышка класса M1.2 продолжительностью 19 минут была зафиксирована в 01:14 мск в группе пятен 3933. В течение дня последовали еще 14 вспышек классов М и Х.

Ранее ученые предупредили о риске мощнейшей вспышки на Солнце на рубеже 2024 и 2025 годов.