Ученые узнали, чем разные виды жирафов отличаются друг от друга

Южноафриканские ученые из Университета Кейптауна описали характерные различия в формах черепов четырех генетических различных видов жирафов. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Команда изучила 515 черепов жирафов с помощью геометрической морфометрии для анализа закономерностей изменчивости костей.

Черепа оцифровали с помощью ручных сканеров поверхности и компьютерной томографии.

Ученые обнаружили значительный половой диморфизм в устройстве черепа. У самцов наблюдались более крупные оссиконы (короткие рога жирафов) и более широкие костные структуры по сравнению с самками.

Данные показали статистически значимые различия между всеми четырьмя видами жирафов: северным жирафом (Giraffa camelopardalis), сетчатым жирафом (G. reticulata), масайским жирафом (G. tippelskirchi) и южным жирафом (G. giraffa). Морфологические различия были сосредоточены на структуре оссикона, черепных гребнях и форме нёба.

Морфология оссиконов выделялась для исследователей как ключевой таксономический признак, отмечая его влияние на поведение и размножение жирафов.

Северные виды жирафов демонстрируют выступающие, остроконечные срединные оссиконы, тогда как южные жирафы обладают минимальными или отсутствующими срединными оссиконами.

Результаты согласуются с недавними генетическими исследованиями, подтверждающими классификацию жирафов на четыре вида.

Ранее ученые выяснили, как жирафы обзавелись длинными шеями.