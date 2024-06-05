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Ученые объяснили, почему у жирафов появились длинные шеи

Mammalian Biology: длина шей жирафов связана с потребностями самок в питании

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Shutterstock

Биологи Университета штата Пенсильвания предположили, что появление длинных шей у жирафов связано со стремлением самок доставать до лучших листьев на деревьях во время беременности. Результаты исследования опубликованы в Mammalian Biology.

Ранее считалось, что удлинение шей у жирафов в процессе эволюции было следствием конкуренции среди самцов. Согласно этой теории, в результате спарринга между самцами произошел отбор особей с более длинными шеями.

В ходе нового исследования ученые проанализировали фотографии нескольких сотен диких и содержащихся в неволе масайских жирафов. Для точного измерения пропорций тел животных использовались изображения, соответствующие строгим критериям, например с жирафами, которые стояли перпендикулярно к камере. Фотографии были взяты из общедоступных фотохранилищ и из личных исследовательских архивов.

Ученые обнаружили, что у самок жирафов шеи пропорционально длиннее, чем у самцов. Авторы научной работы предположили, что причиной этому были высокие потребности самок в питании во время беременности и кормления детенышей — из-за необходимости получать больше питательных веществ самкам нужна была длинная шея, чтобы проникать глубоко в деревья и объедать лучшие листья.

Ранее ученые выяснили, зачем косатки топят лодки с людьми в Средиземном море.

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