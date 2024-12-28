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Гречка, кофе и орехи снижают риск гипертонии и диабета, выяснили ученые

Nutrients: горькие вещества предотвращают гипертонию и диабет
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Ученые из Пекинского университета технологий и бизнеса установили, что горькие вещества, содержащиеся в орехах, гречке и кофе, могут снижать воспаление в организме, а также предотвращать гипертонию и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Горькие продукты не пользуются широкой популярностью из-за специфического вкуса, однако они могут принести здоровью значительную пользу. В частности, к горьким веществам с терапевтическим эффектом относятся алкалоиды, полифенолы, терпеноиды и аминокислоты. Они содержатся в бобовых, орехах, горькой тыкве, одуванчике, гречке и кофе.

Когда такие продукты попадают в организм, рецепторы hTAS2Rs активируют нейронные цепи, отвечающие за восприятие горечи. Эти рецепторы также играют важную роль в клеточных процессах, таких как секреция, регуляция инсулина и поддержание врожденного иммунитета. Как выяснили исследователи, регулярное употребление горьких продуктов способствует предотвращению гиперлипидемии, гипергликемии и высокого кровяного давления.

Горькие продукты обладают также противовоспалительными, противоопухолевыми и антибактериальными свойствами. Они могут защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами (нестабильными окислительными молекулами), замедлять процессы старения и помогать в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Кроме того, горькие вещества способствуют улучшению пищеварения, увеличивая выработку желудочной кислоты и желчи, что облегчает переваривание жиров. Дополнительное такая пища помогает снизить аппетит и тягу к сладкому, что полезно для людей с избыточным весом или диабетом.

Ранее был назван неожиданный продукт, повышающий риск развития диабета.

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