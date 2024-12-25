Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный продукт, повышающий риск развития диабета

The Lancet: красное мясо может повышать риск развития диабета
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ученые из Кембриджского Университета установили, что красное мясо (говядина, баранина, свинина) и продукты из него (бекон и салями) могут повышать риск развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

К таким выводам ученые пришли в результате анализа данных о диете и состоянии здоровья почти двух миллионов человек из Северной и Южной Америки, стран Средиземноморья, Европы, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (всего 20 государств).

По словам ученых, высокое содержание насыщенных жиров в красном мясе может негативно повлиять на чувствительность к инсулину. Это гормон поджелудочной железы, благодаря которому глюкоза из крови попадает в клетки. 

Исследование также показало, что активное потребление белка животного происхождения (в отличие от растительного) может повышать риск развития диабета второго типа из-за избыточного поступления аминокислот  с разветвленными боковыми цепями (BCAA). Тем не менее, ученые пока не знают, как именно высокий уровень BCAA в плазме крови меняет обмен веществ.

Другой потенциальный механизм развития диабета у любителей красного мяса связан с микробиотой кишечника. По словам исследователей, сообщество кишечных бактерий метаболизирует холин (водорастворимое незаменимое питательное вещество) и L-карнитин (аминокислоту, которая естественным образом содержится в пище), в большом количестве присутствующую в красном мясе. В ходе этого процесса вырабатывается природное соединение триметиламин. Повышенное содержание триметиламина в организме коррелирует с более высоким риском развития диабета второго типа.

Ранее ученые выяснили, что искусственное мясо повышает риск развития депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами