Назван неожиданный продукт, повышающий риск развития диабета

Ученые из Кембриджского Университета установили, что красное мясо (говядина, баранина, свинина) и продукты из него (бекон и салями) могут повышать риск развития сахарного диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

К таким выводам ученые пришли в результате анализа данных о диете и состоянии здоровья почти двух миллионов человек из Северной и Южной Америки, стран Средиземноморья, Европы, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (всего 20 государств).

По словам ученых, высокое содержание насыщенных жиров в красном мясе может негативно повлиять на чувствительность к инсулину. Это гормон поджелудочной железы, благодаря которому глюкоза из крови попадает в клетки.

Исследование также показало, что активное потребление белка животного происхождения (в отличие от растительного) может повышать риск развития диабета второго типа из-за избыточного поступления аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA). Тем не менее, ученые пока не знают, как именно высокий уровень BCAA в плазме крови меняет обмен веществ.

Другой потенциальный механизм развития диабета у любителей красного мяса связан с микробиотой кишечника. По словам исследователей, сообщество кишечных бактерий метаболизирует холин (водорастворимое незаменимое питательное вещество) и L-карнитин (аминокислоту, которая естественным образом содержится в пище), в большом количестве присутствующую в красном мясе. В ходе этого процесса вырабатывается природное соединение триметиламин. Повышенное содержание триметиламина в организме коррелирует с более высоким риском развития диабета второго типа.

Ранее ученые выяснили, что искусственное мясо повышает риск развития депрессии.