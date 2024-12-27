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Найдена молекула, которая может имитировать эффект диеты без чувства голода

Science: молекула литохолевой кислоты имитирует эффект ограничения калорий
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые выяснили, что молекула литохолевой кислоты имитирует эффект ограничения калорий и способствует продлению срока жизни. Работа опубликована в журнале Science.

Ограничение калорийности — это один из самых известных способов похудения, который также способствует увеличению продолжительности жизни. Однако такой режим питания может быть трудно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за чувства голода. Недавно группа ученых сделала открытие, которое может изменить ситуацию. Исследования показали, что литохолевая кислота, вырабатываемая бактериями кишечника, способна воспроизводить положительные эффекты от диетического питания у животных, при этом не вызывая чувства голода.

В ходе эксперимента с мышами, которым давали воду с добавлением литохолевой кислоты, исследователи обнаружили улучшение обмена веществ, повышение чувствительности к инсулину, а также улучшение функции митохондрий — органелл клеток, вырабатывающих энергию. Мыши, получавшие эту молекулу, показывали лучшие результаты в физических тестах, например, они бегали дальше и дольше, чем контрольная группа.

Летучие мыши и нематоды, получавшие литохолевую кислоту, также прожили дольше — на 7–10% и более 20% соответственно. Однако для мышей эффект увеличения продолжительности жизни был менее выраженным. Тем не менее, ученые утверждают, что литохолевая кислота может имитировать многие положительные эффекты от ограничения калорий.

В будущем исследователи планируют продолжить изучение воздействия литохолевой кислоты на различные виды млекопитающих, включая обезьян. Однако, они предупреждают, что пока рано говорить о возможности применения вещества для лечения людей, и необходимы дополнительные испытания.

Ранее было названо преимущество редких занятий спортом по сравнению с регулярными.

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