В музее Таймыра улыбнулись, вскрыв капсулу времени

В Таймырском краеведческом музее вскрыли вызвавшую смех капсулу времени, которую закладывали сотрудники Дудинского морского порта. Об этом сообщается на сайте музея российского региона.

«В Таймырском краеведческом музее состоялось торжественное вскрытие капсулы, которая 25 лет назад была замурована в стену музея Дудинского морского порта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в капсуле хранилось послание портовикам будущего, написанное их коллегами в 1999 году, которое должно было быть прочитано в декабре 2024-го.

Саму капсулу изготовил лучший токарь порта Владимир Коротков, тогда как текст послания написал Павел Соловьев, который в настоящее время является ветераном предприятия.

«Некоторые пункты вызвали у гостей добрые улыбки: так, например, авторы послания предполагали, что в будущем часть грузов по морю будут доставлять подводные лодки, а от Диксона до Дудинки будет проложен нефтепровод», — отметили в музее.

Несмотря на некоторые футуристические моменты, многое из того, о чем мечтали сотрудники предприятия, сбылось, указали в культурном учреждении. После церемонии чтения послания капсулу вручили на хранение в музей.

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