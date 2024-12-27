проект

>

Названы алкогольные напитки, которые могут пить диабетики в новогоднюю ночь

Врач Меркулова: диабетики на Новый год могут выпить 140–280 мл вина

close
Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Диабетики на Новый год могут выпить примерно 40 мл крепкого спиртного, 140 мл вина или 300 мл пива, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова.

«Употребление алкогольных напитков возможно в количестве не более 1 условной единицы для женщин и 2 условных единиц для мужчин в сутки, но не ежедневно. Одна условная единица соответствует 10 г этанола, или примерно 40 г крепких напитков, или 140 г вина, или 300 г пива. Допустимо не более 200 мл для мужчин и 150 мл для женщин сухого вина, а вот от сладких настоек и ликеров, сладких игристых сладких вин лучше отказаться. Если хочется поднять бокал шампанского – лучше выбрать сухое игристое вино, к примеру брют», – рассказала врач.

Также следует учитывать повышение сахара после употребления сладкого алкоголя (пиво, сладкие вина, коктейли) и уметь компенсировать это повышение с помощью введения препаратов, подбора правильной еды или физической активности.

«Первые 25–30 минут любой физической активности для обеспечения энергии тратится глюкоза крови, а после этого времени – глюкоза и жир – поэтому движение позволяет утилизировать избыток сахара», – объяснила доктор.

Также, по ее словам, в новогоднюю ночь диабетикам лучше отказаться от жирных блюд, салатов, заправленных майонезом, так как жиры накапливаются в печени, которая при диабете и так имеет повышенные риски развития жирового гепатоза. Помимо этого, жиры могут оказывать негативное влияние на углеводный обмен, вызывая его «колебания» и стимулируя повышение уровня сахара в крови.

«Важно пить много воды и лучше к празднику подготовить заранее — нормализовать уровень глюкозы в крови, скорректировать дозу и время введения инсулина, чтобы быть в состоянии компенсации. Не пропускайте завтрак, обед, ужин 31 декабря – питайтесь по обычному расписанию. Чувства голода быть не должно, иначе велик риск съесть больше положенного», – заключила доктор.

Ранее врач рассказала, с какого возраста ребенок может есть оливье и другие новогодние салаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами