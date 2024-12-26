Врач рассказала, с какого возраста ребенок может есть оливье и другие новогодние салаты

Многокомпонентные новогодние блюда, такие как салат оливье, с заправкой майонезом детям лучше давать с 10–12 лет, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Любовь Андрян.

«Это очень сложные для пищеварительной системы продукты. Справиться с ним может только совершенно здоровый, взрослый человек. Здоровый ребенок может попробовать салат оливье при желании с 10 или 12 лет. В этом возрасте пищеварительная система уже сможет справиться с подобными продуктами», – считает врач.

В более раннем возрасте такие продукты лучше не давать — это может привести к тяжести, несварению и другим проблемам с ЖКТ. Также, по словам гастроэнтеролога, важно помнить такие правила: в охлажденном состоянии заправленный майонезом салат можно хранить в холодильнике 6–8 часов. Без заправки можно хранить 12 часов. Недопустимо есть позавчерашний оливье. Замораживать салат нельзя.

«Детям в новогоднюю ночь лучше предложить знакомые продукты с целью избежать нарушений пищеварения или появления аллергии. Ужин ребенку предложите в привычное время, а позднее — напитки, фрукты. Предлагаю приготовить к новогоднему столу детям запеченные мясо или рыбу, овощи, картофельное пюре, рис», – заключила врач.

Ранее врач назвал количество жира в организме, который может появиться за новогоднюю ночь.