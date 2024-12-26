Древние геномы раскрыли тайны происхождения индоевропейских языков

Международная группа ученых, возглавляемая Эске Виллерслевом, генетиком из Копенгагенского университета, провела исследование, в ходе которого они раскрыли новые подробности о формировании индоевропейских языков, таких как греческий, армянский, итальянский, французский и испанский. Основываясь на анализе древних геномов, исследователи пришли к выводу, что миграции людей в эпоху бронзы сыграли ключевую роль в распространении этих языков. Препринт работы опубликован на портале bioRxiv.

Индоевропейские языки представляют собой обширную группу родственных языков, к которой относится большинство современных европейских и некоторые азиатские языки. Их объединяет общее происхождение, связанное с древними миграциями народов.

В новом исследовании ученые провели анализ генетического материала останков людей, живших от 2100 до 5200 лет назад. Они сравнили эти данные с более ранними находками, чтобы понять, откуда пришли их предки и как эти перемещения повлияли на формирование языков. Кроме того, исследователи использовали метод изотопного анализа стронция — элемента, который накапливается в зубах и костях человека из пищи и воды. Состав стронция зависит от региона, поэтому такой анализ помогает понять, где рос и куда переселялся человек.

Результаты показали, что древние миграции людей из понтийских степей (район севернее Черного моря, современная территория Украины и юга России) оказали значительное влияние на два разных региона. В Западном Средиземноморье, включая Испанию, Францию и Италию, появились группы, известные как культура «звонких кубков». Они смешались с местными земледельческими народами, что повлияло на формирование италийских и кельтских языков. В Восточном же Средиземноморье, в частности в Греции и Армении, степные мигранты практически не смешивались с местными жителями. Процесс миграции при этом совпал с зарождением микенской цивилизации в Греции и культурными изменениями в Армении.

Полученные данные подтверждают теории о разделении индоевропейских языков на две группы: итало-кельтскую (например, итальянский и французский) и греко-армянскую (греческий и армянский). Эти языки имеют общее происхождение, но их развитие шло разными путями из-за древних миграций.

По мнению ученых, миграции эпохи бронзы также способствовали развитию торговли. Например, на Кипре был найден человек, который, судя по анализам, мог быть родом из Скандинавии. Это указывает на существование торговых маршрутов, связывающих Северную и Южную Европу.

Ранее ученые раскрыли тайну формирования месторождений золота.