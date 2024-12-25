Названо количество жира в организме, который может появиться за новогоднюю ночь

Если вы переедите в новогоднюю ночь, то сможете набрать 0,5-1 кг жировой ткани, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Согласно рекомендациям Минздрава РФ, в среднем мужчинам требуется от 2150 до 3800 ккал в сутки, а женщинам — от 1700 до 3000 ккал. Для расчета индивидуальной суточной нормы можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Если переесть и набрать лишних 3500 ккал в день, то можно набрать 500 г жировой ткани. 3500 ккал — это примерно 2 кг оливье или селедки под шубой, или примерно 2 кг торта. То есть, если вы переедите в новогоднюю ночь, то сможете набрать максимум 0,5-1 кг жировой ткани», – рассказала врач.

При этом весы могут показать привес до 2-3 кг. Однако, по словам врача, это не жир, а отек.

«Да, действительно, весы могут показать несколько кг. Но большая часть из них — это жидкость, которая скапливается из-за большого кол-ва соленой или сладкой еды, алкоголя. Эта жидкость быстро уйдет, если вернуться к привычному питанию и начать двигаться. Если один раз переесть, страшного ничего не произойдет. Если вдруг вы переели, то не нужно действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата!». Важно как можно раньше вернуться к привычному питанию, проанализировать причину срыва и предпринять действия, чтобы в следующий раз его избежать», — заключила врач.

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