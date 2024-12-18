Искусственное мясо повышает риск развития депрессии, выяснили ученые

Ученые из Университета Суррея установили, что у людей, предпочитающих растительные заменители мяса, вероятность появления симптомов депрессии значительно выше. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Frontiers.

Эксперты провели оценку психического здоровья вегетарианцев, разделив их на две группы. В первую вошли те, кто употреблял растительные заменители мяса, а во вторую — добровольцы, которые избегали таких продуктов.

Результаты показали, что у тех, кто предпочитал веганское мясо, вероятность развития депрессии была на 42% выше, чем у остальных. У испытуемых из первой группы также было зафиксировано повышенное артериальное давление и признаки воспаления, что подтвердили результаты анализов крови.

Ученые предполагают, что воспаление может нарушать производство химических веществ в мозге, влияющих на настроение. Однако они подчеркивают, что для более точного понимания причин этой связи необходимы дополнительные исследования.

В то же время, несмотря на потенциальные риски для психического здоровья, употребление растительного мяса оказалось связано с сокращением риска развития синдрома раздраженного кишечника на 40%.

Профессор Нофар Гейфман, старший автор исследования, отметил, что растительные аналоги мяса могут быть безопасными при соблюдении сбалансированного рациона. Несмотря на то, что такие продукты считаются ультрапереработанными и содержат много калорий, сахара, насыщенных жиров и соли, исследование не выявило существенных различий в уровне потребления питательных веществ между участниками.

Ранее было названо количество шагов, защищающее от депрессии.