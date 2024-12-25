Найден важный маркер клеточного старения

Исследователи из клиники Майо определили рецептор интерлейкина-23 (IL-23R) как важный биомаркер клеточного старения как у мышей, так и у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Клеточное старение происходит, когда клетки теряют способность к делению, но не активируют процессы апоптоза, оставаясь в так называемом «зомбированном состоянии». Это ведет к выработке воспалительных молекул, что связано с развитием множества возрастных заболеваний, включая патологии иммунной, сердечно-сосудистой, метаболической, дыхательной и нервной систем.

Команда ученых провела исследование, направленное на выявление биомаркеров, связанных со старением. Для этого они проанализировали 92 белка плазмы с помощью панели Olink Target 96 Mouse Exploratory и выбрали 67 белков, которые позволили выявить важные изменения. Также было проведено исследование тканей почек, печени, коры головного мозга и легких для изучения экспрессии 21 гена, связанного с воспалением и старением.

Для исследования использовались мыши, которым вводили препараты, очищающие организм от стареющих клеток, включая венетоклакс, физетин и лютеолин, а также применялись трансгенные методы для целенаправленной очистки клеток с маркером p16. Результаты показали, что три белка — IL-23R, CCL5 и CA13 — показывают возрастные изменения в тканях и кровотоке, что указывает на их возможную роль в качестве биомаркеров старения.

Особое внимание исследователи уделили белку IL-23R, который продемонстрировал наибольшую корреляцию с процессами старения и изменениями в различных тканях. Уровень IL-23R повышался с возрастом как у мышей, так и у людей, и стабильно реагировал на вмешательства, направленные на удаление стареющих клеток.

По словам ученых, такие свойства делают IL-23R перспективным биомаркером для изучения системного старения и разработки методов профилактики возрастных заболеваний.

Ранее был найден способ «очистки» иммунной системы от стареющих клеток.