Найден способ «очистки» иммунной системы от стареющих клеток

Ученые из Научного института Вейцмана установили, что антитело, одобренное для лечения различных видов рака, может уничтожать стареющие клетки в организме, снижая риск развития возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Ученые объяснили, что стареющие (не выполняющие обычную функцию) клетки в легких мышей вырабатывают высокие уровни белка PD-L1, который подавляет иммунный ответ. Этот белок, известный в онкологии как механизм, с помощью которого раковые клетки избегают уничтожения иммунной системой, теперь привлек внимание исследователей в контексте старения и хронических заболеваний.

В ходе исследования было выявлено, что стареющие клетки, как и раковые, экспрессируют повышенные уровни PD-L1, что способствует их уклонению от иммунного контроля. Ученые обнаружили молекулярный механизм, который связывает повышение уровня PD-L1 с увеличением уровня белка p16, который тормозит нормальный жизненный цикл клеток. Эти изменения были особенно заметны в клетках, участвующих в развитии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), часто встречающейся у курильщиков.

Ученые использовали антитело, которое уже применялось в онкологии, для нацеливания на PD-L1 и активации иммунной системы против стареющих клеток у мышей. Это привело к «оживлению» Т-клеток -киллеров и уменьшению количества стареющих.

Исследователи объяснили, что PD-L1 в больших количествах экспрессируется не только в стареющих клетках. Ученые считают, что ключом к продлению жизни станет создание антител, которые могут одновременно распознавать два белка: PD-L1 и индикатор старения. Это открытие дает надежду на то, что в будущем иммунотерапию можно будет использовать для лечения не только рака, но и возрастных заболеваний и хронических воспалений.

Ранее ученые нашли способ превратить раковые клетки в нормальные.