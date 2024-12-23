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В Роспотребнадзоре заявили, что последствия COVID-19 не изучены до конца

Глава Роспотребнадзора Попова: последствия COVID-19 недостаточно изучены
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что последствия заболевания коронавирусной инфекций COVID-19 для организма пока недостаточно изучены.

«Коронавирус 2019 года он, собственно, таким и стал – как сезонный. Но последствия его пока недостаточно изучены, он достаточно тяжело течет. Поэтому относиться к нему как к легкому какому-то насморку совершенно не следует», — сказала Попова.

По ее словам, при недомогании нужно обратиться к врачу, чтобы он разобрался и поставил правильный диагноз: COVID, грипп или какой-то более легкий вирус, который можно перенести, ненадолго отвлекаясь от работы.

Глава ведомства подчеркнула, что в России сейчас есть специальные средства лечения, в числе которых отечественные препараты для COVID-19 и для гриппа А.

«Но это разные препараты. И для того, чтобы понять, что именно пить, нужно сделать тесты и нужно, чтобы врач разобрался. Это важно», — отметила Попова.

В середине декабря глава Роспотребнадзора заявляла, что очевидных данных, доказывающих лабораторное происхождение COVID-19, нет. До этого она говорила, что эпидемиологическая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 стабильная, хотя по территории России наблюдается небольшой рост заболеваемости.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от COVID-19.

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