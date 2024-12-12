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Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о лабораторном происхождении COVID-19

Попова: очевидных данных, доказывающих лабораторное происхождение COVID-19, нет

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Георгий Зимарев/РИА «Новости»

Очевидных данных, доказывающих лабораторное происхождение COVID-19, нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Очевидных и каких-то доказывающих эту ситуацию данных не представлено, их и нет», — заявила она.

До этого Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 стабильная, хотя по территории страны наблюдается небольшой рост заболеваемости.

6 декабря министерство здравоохранения России зарегистрировало новую отечественную вакцину от COVID-19 под названием Гам-VLP-мультивак. Она была создана с использованием биотехнологических методов, при этом не используется патогенный вирус SARS-CoV-2. Такие вакцины представляют собой рекомбинантные препараты нового поколения и предлагают более безопасную альтернативу живым вирусным вакцинам, пояснили в министерстве. Данный препарат предназначен для внутримышечного введения.

Ранее конгрессмены США обвинили Китай в происхождении COVID-19.

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