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В России нашли способ ранней диагностики опасного заболевания щитовидки

В КФУ придумали анализ крови для выявления патологии щитовидки на раннем сроке

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Ученые Казанского федерального университета разработали систему ранней диагностики аутоиммунного тиреоидита (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы) по анализу крови. Сейчас заболевание выявляется, как правило, только на поздней стадии. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор Казанского федерального университета Зинаида Абрамова.

Аутоиммунный тиреоидит является наиболее распространенным аутоиммунным заболеванием у людей, и наиболее частой причиной гипотиреоза (недостаточности гормонов щитовидной железы) Он встречается примерно у 5% популяции. Прогрессирование этого заболевания обычно происходит бессимптомно, но может привести к серьезным осложнениям, таким как ревматоидный артрит и сахарный диабет. Однако на текущий момент методов ранней диагностики этой патологии нет.

«Обычно диагностика аутоиммунного тиреоидита включает ультразвуковое исследование щитовидной железы и лабораторные тесты, которые измеряют количество аутоантител к особому ферменту — тиреопероксидазе (ТПО). Однако опасность заключается в том, что примерно у 10-15% людей эти аутоантитела либо не образуются, либо присутствуют в очень малых количествах, что затрудняет выявление заболевания на ранних стадиях», — рассказала профессор Абрамова.

Ученым удалось разработать способ диагностики аутоиммунного тиреоидита, основанный на обнаружении аутореактивных Т-лимфоцитов (эти лимфоциты образуется в костном мозге, но созревают и дифференцируются в тимусе). Аутореактивные Т-лимфоциты реагируют на собственные белки щитовидной железы и, главным образом, на тиреопероксидазу, которая играет основную роль в разрушении тканей щитовидной железы и прогрессировании заболевания.

Механизм тест-системы фиксирует взаимодействие между белком-антигеном, то есть тиреопероксидазой (ТПО), и белком гистосовместимости (ГКГ).

«Мы предположили, что существует взаимосвязь между количеством антигена (ТПО) и белком ГКГ у больных аутоиммунным тиреоидитом и здоровых людей. У больных высокие показатели содержания этого комплекса АГ-ГКГ в крови, а у здоровых — низкие. Чем больше Т-лимфоцитов связывают тиреопероксидазу, тем активнее развивается заболевание у пациента», — рассказала ученая.

Такой метод является достаточно точным и перспективным. Сейчас ученые надеются выйти на рынок как стартап. Проект поддержан грантом РНФ.

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