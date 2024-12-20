В России придумали новый подход к прогнозированию будущего

В Государственном университете управления создали новый подход к прогнозированию будущего на основе теории принятия решений в условиях неопределенности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ГУУ.

В современном мире теория и методы прогнозирования широко используются на практике в работе крупных производств и предприятий. В прогностике существует около 150 классических методов научного прогнозирования будущего. Но все они заключают в себе один существенный недостаток – работают на принципе экстраполяции, то есть ориентируются на предыдущий опыт.

«Представим, что вы едете вперед на автомобиле, глядя при этом в зеркало заднего вида. Если дорога ровная и нет никаких поворотов, то все будет нормально. Но если впереди поворот, то в зеркале заднего вида он не отразится. В этом и состоит главный недостаток экстраполяции – классические методы прогнозирования периодически заводят в неверном направлении. А ведь даже самые современные нейросети работают по этому принципу и могут ошибаться. Поэтому мы предлагаем другой подход», – рассказал » Газете.Ru» главный научный сотрудник Управления координации научных исследований ГУУ Алексей Терентьев.

В основе нового метода лежит теория принятия решений в условиях неопределенности. Это специальная отрасль знаний, которая позволяет аналитически рассчитывать, какие действия необходимо предпринимать в условиях, когда факторное внешнее пространство не определено. Учеными были разработаны модели, позволяющие проактивно реагировать на агрессивную внешнюю среду. Основная задача этих моделей – производить оценку извне, не находясь внутри системы. Тогда она становится более объективной. Все разработки и методы реализуются учёными в программном обеспечении.

«Если нужно принять решение по большому количеству критериев, с противоречивым целеполаганием, то достаточно ввести данные, нажать кнопочку – и программа выдаст решение, основанное на пересчете всего информационного пространства, определении всех возможных эффективностей, которые случатся в том или ином случае, покажет в каких условиях какое действие надо предпринимать», – объяснил Терентьев.

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