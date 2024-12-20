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На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

На Солнце зафиксировали две мощные вспышки предпоследнего уровня мощности
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NASA/SDO

На Солнце в пятницу, 20 декабря, произошли две вспышки предпоследнего уровня мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

В 10:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S20W89) был зарегистрирована вспышка M2.1, она длилась 15 минут. А в 14:18 в группе пятен 3928 (S14E68) была зарегистрирована вспышка M2.5 длительностью семь минут.

Астрономы из Института Макса Планка ранее доказали, что Солнце может излучать мощные супервспышки гораздо чаще, чем считалось ранее. Такие события могут происходить раз в 100 лет, что потенциально ставит Землю под угрозу. Супервспышки — это масштабные выбросы энергии, которые значительно превышают по мощности даже самые сильные зарегистрированные солнечные вспышки. Мощность сильнейшей в истории геомагнитной бури 1859 года, вызвавшей сбои в телеграфных системах по всему миру, составляет лишь один процент мощности супервспышки.

Ранее радиоактивный распад таллия открыл тайны эволюции Солнца.

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