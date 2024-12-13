Радиоактивный распад таллия открыл тайны эволюции Солнца

Ученые из Германии смогли заглянуть в прошлое Солнца на миллионы лет назад. Для этого они изучили взаимодействие солнечных нейтрино — частиц, порождаемых в недрах Солнца, — с редким минералом лорандитом, содержащим таллий. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Целью физиков стало изучение солнечного излучения за период в четыре миллиона лет. Нейтрино, испускаемые звездой, взаимодействуют с атомами таллия в минерале лорандит, превращая их в атомы свинца. Получаемый изотоп свинца остается стабильным на протяжении миллионов лет, что делает лорандит идеальным объектом для исследования истории солнечной активности.

Для проведения эксперимента использовалась уникальная установка — накопительное кольцо в Дармштадте. С помощью него ученые наблюдали редкий тип радиоактивного распада атомов таллия. Благодаря этому они смогли точно измерить время распада и понять, как солнечные нейтрино взаимодействовали с материей в прошлом.

Открытие может стать новым шагом в изучении эволюции Солнца и его влияния на климат Земли на протяжении миллионов лет.

Ранее астрономы наблюдали новорожденную галактику, которая похожа на нашу.