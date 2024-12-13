Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Радиоактивный распад таллия открыл тайны эволюции Солнца

PRL: ученые смогли заглянуть в прошлое Солнца на миллионы лет назад

close
Depositphotos

Ученые из Германии смогли заглянуть в прошлое Солнца на миллионы лет назад. Для этого они изучили взаимодействие солнечных нейтрино — частиц, порождаемых в недрах Солнца, — с редким минералом лорандитом, содержащим таллий. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Целью физиков стало изучение солнечного излучения за период в четыре миллиона лет. Нейтрино, испускаемые звездой, взаимодействуют с атомами таллия в минерале лорандит, превращая их в атомы свинца. Получаемый изотоп свинца остается стабильным на протяжении миллионов лет, что делает лорандит идеальным объектом для исследования истории солнечной активности.

Для проведения эксперимента использовалась уникальная установка — накопительное кольцо в Дармштадте. С помощью него ученые наблюдали редкий тип радиоактивного распада атомов таллия. Благодаря этому они смогли точно измерить время распада и понять, как солнечные нейтрино взаимодействовали с материей в прошлом.

Открытие может стать новым шагом в изучении эволюции Солнца и его влияния на климат Земли на протяжении миллионов лет.

Ранее астрономы наблюдали новорожденную галактику, которая похожа на нашу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами