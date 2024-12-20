В КНР создали крупнейшую в мире базу данных о древних организмах

В Китае создали самую большую в мире базу данных о древних организмах

Китайские ученые представили крупнейшую в мире базу данных о ранних формах жизни на Земле. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственные СМИ КНР подчеркнули, что этот ресурс, созданный международной группой палеонтологов за шесть лет с применением суперкомпьютеров и технологий искусственного интеллекта, охватывает организмы, существовавшие от 500 млн до 2 млрд лет назад.

Исследователи надеются, что база данных прольет свет на эволюционные процессы и, возможно, даже приблизит понимание внеземной жизни.

На днях международная группа палеонтологов под руководством Каталонского палеонтологического института (Испания) обнаружила ископаемое животное, обитавшее между 270 и 280 млн лет назад на территории современного испанского острова Мальорка, расположенного на западе Средиземного моря.

Ученые подчеркивают исключительность своего открытия по нескольким причинам. В первую очередь, исследовательская группа обнаружила значительное число прекрасно сохранившихся останков. Однако еще более значимым является то, что окаменелости принадлежат древнейшему из известных горгонопсов — теплокровных хищников, которые считаются предковыми формами всех млекопитающих. Эти существа имели внешность, схожую с безволосыми собаками, не обладая при этом видимыми ушами.

Ранее ученые открыли новый вид древних ящериц с костяной броней.