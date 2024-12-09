Ученые открыли новый вид древних ящериц с костяной броней

Британские палеонтологи из Бирмингемского университета нашли ранее неизвестный вид ископаемых ящериц, живших на Земле более 200 млн лет назад. Окаменелости выкопали в заброшенном карьере в Кромхолле на территории графства Глостершир. Исследование опубликовано в научном журнале Papers in Paleontology (PIP).

Ученые назвали обнаруженное животное Threordatoth chasmatos, или треордатот. По словам специалистов, эти древние рептилии были родственниками динозавров и одними из самых ранних известных ящериц, расцвет которых пришелся на триасовый период.

По словам ведущего автора исследования, доктора Люка Мида, ископаемые пресмыкающиеся напоминали современных рогатых ящериц.

«Судя по своим родственникам, треордатот был бы небольшой рептилией с костяными шипами на голове и потенциально костяной броней на теле. Они носились по карстовым воронкам и трещинам юго-западной Англии в позднем триасе, выискивая растения и насекомых для еды, избегая при этом ранних динозавров», — отметил доктор Мид.

Палеонтологи отметили, что отличительной треордатота были его зубы. Их сложное устройство и толстая эмаль позволяли животному перемалывать разнообразную пищу.

Ранее ученые нашли самую большую в мире червеобразную ящерицу.