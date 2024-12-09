Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые открыли новый вид древних ящериц с костяной броней

PIP: в Англии обнаружили доисторического предка современных рогатых ящериц

close
Marc Witton

Британские палеонтологи из Бирмингемского университета нашли ранее неизвестный вид ископаемых ящериц, живших на Земле более 200 млн лет назад. Окаменелости выкопали в заброшенном карьере в Кромхолле на территории графства Глостершир. Исследование опубликовано в научном журнале Papers in Paleontology (PIP).

Ученые назвали обнаруженное животное Threordatoth chasmatos, или треордатот. По словам специалистов, эти древние рептилии были родственниками динозавров и одними из самых ранних известных ящериц, расцвет которых пришелся на триасовый период.

По словам ведущего автора исследования, доктора Люка Мида, ископаемые пресмыкающиеся напоминали современных рогатых ящериц.

«Судя по своим родственникам, треордатот был бы небольшой рептилией с костяными шипами на голове и потенциально костяной броней на теле. Они носились по карстовым воронкам и трещинам юго-западной Англии в позднем триасе, выискивая растения и насекомых для еды, избегая при этом ранних динозавров», — отметил доктор Мид.

Палеонтологи отметили, что отличительной треордатота были его зубы. Их сложное устройство и толстая эмаль позволяли животному перемалывать разнообразную пищу.

Ранее ученые нашли самую большую в мире червеобразную ящерицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами