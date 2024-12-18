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Ученые обнаружили на Мальорке древнейшего предка млекопитающих

NatComms: в Испании найдены окаменелости старейшего из известных горгонопсов

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Miquel Crusafont/Catalan Institute of Paleontology/phys.org

Международная группа палеонтологов под руководством Каталонского палеонтологического института нашла и описала ископаемое животное, обитавшее между 270 и 280 млн лет назад на территории современного острова Мальорка. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Открытие стало исключительным не только из-за количества обнаруженных останков. Анализ показал, что ученые нашли старейшего известного горгонопса — саблезубого хищника, считающегося предком всех млекопитающих. По словам специалистов, возраст находки составил не менее 270 млн лет.

Горгонопсы были теплокровными и яйцекладущими животными. Внешне они напоминали собак без ушей и шерсти.

Среди выкопанных останков ученые выделили почти целую ногу, что позволило исследователям изучить, как передвигалось животное.

В отличие от рептилий, которые имеют более предковую локомоцию с более расставленными ногами, у горгонопсов ноги располагались более вертикально, и, следовательно, они двигались способом, который был промежуточным между рептилиями и млекопитающими. Эта система более эффективна для ходьбы и особенно для бега.

В пермский период, примерно 270 миллионов лет назад, Мальорка не была островом, а была частью суперконтинента Пангея. Она располагалась на экваториальной широте, где сегодня находятся такие страны, как Конго или Гвинея. Климат был муссонным, с чередованием влажных и очень сухих сезонов.

Было установлено, что место, где были найдены окаменелости, представляло собой пойму с временными прудами, где пили горгонопсы и другая фауна.

Среди животных, которые сосуществовали в этой экосистеме, были капториниды moradisaurine, древняя группа травоядных рептилий, которые могли быть частью рациона горгонопсов.

Ранее ученые открыли новый вид древних ящериц с костяной броней.

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