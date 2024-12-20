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Ученые приручили молнию для производства аммиака из воздуха и воды

JACS: новый химический реактор имитирует молнии для производства аммиака
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Depositphotos

Ученые из Университета в Буффало разработали плазменно-электрохимический реактор, который способен производить аммиак из воздуха и воды без углеродного следа. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Реактор работает в два этапа. На первом этапе плазменный разряд преобразует влажный воздух в оксиды азота. Затем специальный катализатор, состоящий из меди и палладия, стабилизирует эти соединения и превращает их в аммиак. Такой подход позволяет избежать применения высоких температур и давления, как это происходит в традиционном процессе синтеза аммиака — процессе Габера-Боша, требующего значительных энергетических затрат и использования ископаемого топлива.

Эксперименты доказали, что новый реактор может стабильно производить до одного грамма аммиака в день на протяжении тысячи часов при комнатной температуре. Его компактность и способность работать от возобновляемых источников энергии открывают перспективы для установки таких систем в отдаленных регионах, где доступ к промышленному производству аммиака ограничен.

Технология уже запатентована, и разработчики работают над ее масштабированием. Это решение обещает не только снизить углеродный след в сельском хозяйстве, но и сделать удобрения более доступными для стран с ограниченными ресурсами.

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