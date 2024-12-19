В Корее показали рои микророботов-муравьев

Исследователи из Университета Ханян создали рои микророботов, которые действуют синхронно, выполняя задачи, недоступные для одиночных роботов. Уникальная конструкция позволяет этим крошечным устройствам преодолевать сложные препятствия, транспортировать тяжелые грузы и даже проводить медицинские манипуляции. Работа опубликована в журнале Device.

Микророботы работают под управлением вращающегося магнитного поля, что обеспечивает их высокую синхронность и адаптацию к различным условиям. Каждый робот имеет высоту всего 600 микрометров и состоит из эпоксидного корпуса с частицами ферромагнитного материала (неодим-железо-бор), что позволяет им взаимодействовать друг с другом через магнитные силы.

«Мы были удивлены высокой адаптивностью роя к окружающей среде и его способностью выполнять сложные задачи», — отметила ведущий автор исследования Чжон Чжэ Ви.

Для сборки роя использовалась уникальная технология массового производства, обеспечивающая единообразие геометрии и высокую работоспособность роботов.

Разработка успешно прошла тестовые испытания: роботы взбирались на преграды, высота которых в пять раз превышала их собственную, транспортировали грузы в 350 раз тяжелее собственного веса и очищали трубки, напоминающие закупоренные кровеносные сосуды.

Хотя рой уже продемонстрировал впечатляющие способности, для использования в реальных условиях эта инновация требует доработки. В настоящее время управление осуществляется с помощью внешнего магнитного поля, что ограничивает их самостоятельность в сложных или узких пространствах.

«В будущем исследования будут сосредоточены на усовершенствовании управления движением роботов в режиме реального времени», — добавила Чжон Чжэ Ви.

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