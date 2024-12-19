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В Корее показали рои микророботов-муравьев

Device: созданы рои микророботов, способных работать как муравьи

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Device/Yang and Won et al

Исследователи из Университета Ханян создали рои микророботов, которые действуют синхронно, выполняя задачи, недоступные для одиночных роботов. Уникальная конструкция позволяет этим крошечным устройствам преодолевать сложные препятствия, транспортировать тяжелые грузы и даже проводить медицинские манипуляции. Работа опубликована в журнале Device.

Микророботы работают под управлением вращающегося магнитного поля, что обеспечивает их высокую синхронность и адаптацию к различным условиям. Каждый робот имеет высоту всего 600 микрометров и состоит из эпоксидного корпуса с частицами ферромагнитного материала (неодим-железо-бор), что позволяет им взаимодействовать друг с другом через магнитные силы.

«Мы были удивлены высокой адаптивностью роя к окружающей среде и его способностью выполнять сложные задачи», — отметила ведущий автор исследования Чжон Чжэ Ви.

Для сборки роя использовалась уникальная технология массового производства, обеспечивающая единообразие геометрии и высокую работоспособность роботов.

Разработка успешно прошла тестовые испытания: роботы взбирались на преграды, высота которых в пять раз превышала их собственную, транспортировали грузы в 350 раз тяжелее собственного веса и очищали трубки, напоминающие закупоренные кровеносные сосуды.

Хотя рой уже продемонстрировал впечатляющие способности, для использования в реальных условиях эта инновация требует доработки. В настоящее время управление осуществляется с помощью внешнего магнитного поля, что ограничивает их самостоятельность в сложных или узких пространствах.

«В будущем исследования будут сосредоточены на усовершенствовании управления движением роботов в режиме реального времени», — добавила Чжон Чжэ Ви.

Ранее ученые наделили гриб телом робота и научили его двигаться.

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